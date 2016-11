FOTO: Postavo jima zavidajo pol mlajši

Čuki so si pred norim decembrom vzeli nekaj dni dopusta in se potepali naokoli. Jože jo je z družino že tretje leto zapored popihal v ZDA, kjer so uživali v raziskovanju otokov s peščenimi plažam in tropsko džunglo. Karibske otoke si je družina predstavljala kot veliko bolj glamurozne, so jih pa zato navdušile naravne znamenitosti, toplo in čisto morje in prijazni domačini, ki so jim jih z veseljem razkazali. Zadnjih nekaj dni so Jože, Andreja in hčerki Petra in Eva obiskali tudi ameriško zvezno državo Florido. Veličastno mesto Miami jih je tako zelo prevzelo, da si vesoljskega centra, od koder izstreljujejo vesoljska plovila, Cape Canaveral, niso utegnili ogledati. Potrebuješevi so še ugotovili, da je nočno življenje na znameniti plaži South beach izjemno pestro, na več kilometrov dolgi Miami beach pa so najraje tekli in uživali v toplem morju.

