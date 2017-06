FOTO: Poroka Uroša Bitenca: smeh, gneča in sreča

Priljubljeni radijec Uroš Bitenc je po dveh letih razmerja večno zvestobo obljubil Antei Mramor, urednici produkcije na Planet TV. Parček, ki v začetku oktobra pričakuje prvega otroka, nam je zaupal, da jima je bilo vreme noro naklonjeno in da sta s povabljenci praznovala v naravi pod šotorom. »To je bila najina največja želja, saj sva si želela sproščenega vzdušja in veliko prostora za kužke in otroke.« Svatje so bili zadovoljni, Uroš in Antea tudi. »Dan je bil v vseh pogledih popoln. Srečo sva imela tudi z Antejinim počutjem, saj se je kljub trebuščku počutila dobro in je bila polna energije,« nam je zaupal razneženi Uroš. Poroke se bosta spominjala tudi po gneči v dvorani v Kamniku, kjer ju je poročil župan Marjan Šarec. Poroke se je udeležilo približno 90 svatov, ženin in nevesta pa sta predvidevala, da se jima bodo v majhni dvoranici, ki sprejme okrog 30 ljudi, pridružili le družinski člani. »Nekako so se vsi spravili v dvorano, se potili kot norci, ampak nasmejanih obrazov in s smešnimi komentarji. Toda to sva midva, brez smeha ne gre. Še sam župan je izjavil, da če bo takole, bo to en res zabaven zakon!«

