FOTO: Pop TV spet kuha? Zamenjali imena plesnih parov

V oddaji Zvezde plešejo je sistem izločanja jasen. Tekmovalci po nastopu prejmejo ocene sodnikov, nato pa še telefonske glasove gledalcev. V pretekli oddaji je prišlo do velike nejasnosti, saj se je na facebooku oddaje poleg tekmovalcev Denisa Porčiča in njegove soplesalke Martine pojavila napaka, pisalo je Nuša in Andrej. Vse skupaj so opazili tudi gledalci, ki so nanjo opozorili, a je ta kar nekaj časa ostala nepopravljena.

Borila sta se za obstanek

Vse skupaj je bilo še toliko bolj čudno, saj sta se morala Denis in Martina kljub visokim ocenam sodnikov boriti za obstanek. V osmi oddaji so se namreč pravila dopolnila. Para z najnižjimi ocenami sta se morala še enkrat izkazati v plesnem dvoboju: to sta bila Denis in Martina s salso ter Igor in Lejna s tangom. Po odločitvi sodnikov sta šov morala zapustiti slednja, Denis in Martina pa sta se vrnila v tekmo za plesni globus.