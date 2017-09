FOTO: Ponosna Natalija Verboten

Navdušena Natalija. In otroka. Foto: facebook

Pevka Natalija Verboten je, odkar je postala mama, družinsko vlogo postavila na prvo mesto. Vsak prosti trenutek preživi s svojima sinovoma, šestletnim Maxom in dveinpolletnim Oskarjem. Malčka skrbita, da je njuna mamica tudi v zrelih 40. letih vitka kot nekoč, saj sta oba zelo živahna in navdušena nad športnimi pa tudi drugimi aktivnostmi. Starejši Max, ki že lep čas trenira nogomet, se je pred kratkim v veliko veselje in ponos svoje mame vpisal še h gasilcem. Natalija je nad njegovo odločitvijo navdušena.

Po treh letih premora se vračam v snemalni studio.

»Še sama bi se vpisala, saj otroke tam učijo res koristnih reči,« pravi. Pevka, ki smo jo ta teden srečali na lepotnem dogodku lepotne znamke Lux-Factor, katere ambasadorka je, nam je zaupala, da snema novo pesem.

»Po treh letih premora se znova vračam v snemalni studio. Avtorja sta Aleš Klinar in Anja Rupel. Pesem je zelo pozitivna, vesela, živahna,« nam je zaupala Natalija in dodala, da naj naslov in besedilo za zdaj še ostaneta skrivnost.