FOTO: Poljubi med Indiro in Kristjanom strastna romanca ali le lepo prijateljstvo?

Kot smo že poročali, v šovu The Biggest Loser Kristjan nikoli ni skrival naklonjenosti do Indire, poleg tega je priznal, da sta si všeč. No, kamere pa celo ujele trenutek, ko sta se strastno poljubila.

Po odhodu iz šova je več o tej naklonjenosti povedala Sabina. Ni sicer želela potrditi, da je med njima šlo za strastno romanco, je pa dejala, da njun odnos temelji na lepem prijateljstvu.

Prav zgovorna pa tudi Sabina ni bila, niti ni želela napovedati, kaj se bo z njima dogajalo v prihodnosti. Vprašanje, ali bosta tudi po koncu šova nadaljevala »prijateljevanje« ali pa bo ogenj strasti ugasnil, tako ostaja odprto.