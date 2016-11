FOTO: Policija preverja Prevca, ki se je lotil Repića

Zapisali smo, da sta se mlada Ljubljančana, Aleksandar Repić in Peter Martić, njune podvige na robu zakona prek družabnih omrežij spremlja tudi več kot 10.000 ljudi, odločila, da bosta namesto ljubljanskega župana Zorana Jankoviča letos prižgala praznične lučke, če pa jima tega ne bo dovolil, bodo z njune strani sledile sankcije .

Kakor koli že, nekaj dni kasneje je Repić na facebooku objavil naš članek o Jankovićevi prijavi zaradi izsiljevanja. Takrat se je pod njo oglasil policist Tine Prevec (vsi, ki spremljate rumene medije, se ga boste spomnili kot nekdanjega fanta pevke Karmen Stavec, op, p.), zaposlen pri PU Ljubljana, ki je imel vsega dovolj in je v dokaj grozečem tonu zapisal: » Kolega, menda ja ne pričakuješ, da vaju bodo vsi častili kot 14-letniki? Obstaja tudi svet odraslih. P. S.: V ponedeljek imam nočno. «

Usodni klepeti na facebooku

Kljub dejstvu, da bi se dalo o primernosti podvigov Repića in Martića na veliko razpravljati, pa se je začelo porajati vprašanje, ali lahko oseba v uniformi v prostem času o svojih službenih obveznostih razpravlja prek spletnih omrežij. Zato so njuni privrženci vzeli spletne pogovore vzeli za grožnjo. Prav klepeti na facebooku so denimo povzročili afero s policijskim sindikatom, zaradi česar je trenutno brez službe v policiji šef sindikata Zoran Petrovič .

Tako je potekala razprava med policistom, Repićem in njegovimi prijatelji na facebooku Repića. Vir: facebook

Pri PU Ljubljana kratki, a jedrnati

Medtem nam je o omenjenem incidentu in morebitnem kaznivem dejanju policista Prevca na kratko odgovorila Nataša Pučko, tiskovna predstavnica PU Ljubljana: »Okoliščine komuniciranja policista PU Ljubljana na družbenem omrežju bodo preverjene in v primeru ugotovitve morebitnih kršitev bo izveden ustrezen ukrep.«