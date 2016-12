FOTO: Poglejte, katerega znanega voditelja so ujeli na sejmu erotike

Ta vikend je v Celju potekal 9. mednarodni erotični sejem sLOVErotika, na katerem so se obiskovalci lahko naslajali ob izzivalnih nastopih in zanimivih erotičnih igračkah. Med ostalimi gledalci pa so kamere ujele tudi znane obraze. Radijec Tadej Bricelj in Oriana Girotto sta konec tedna namreč preživela v družbi nekaterih največjih zvezd evropske pornoindustrije.

Oriana in Tadej sta sicer letos že tretje leto zapored povezovala program in zabavala obiskovalce na sejmu, nedvomno pa sta pri tem tudi uživala.