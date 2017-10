FOTO: Poglejte, kaj je ustvaril vsestranski Peter Poles

Petrove pridne roke so žagale, vrtale, dolble, lepile in barvale, pomagala pa so mu tudi dekleta. Foto: Beautyfullblog

Nika Veger je prava srečnica. Njen najdražji Peter Poles namreč ne izpolnjuje želja le na malih televizijskih ekranih, temveč pogosto preseneti tudi njo. Potem ko sta se s hčerkicama preselila v novo hišo, je Peter pošteno zavihal rokave in za marsikatero delo poprijel tudi sam, Niko pa je najbolj osrečil, ko je za kopalnico izdelal enkratno lestev za brisače. »Nekega jutra sem si zaželela 'lojtro' za brisače, kot smo jo imeli v zasebni vili v Indoneziji … Petru sem pokazala fotko in še isti dan, na poti v Kranjsko Goro, se je ob porušenem kozolcu obema utrnila enaka ideja,« je razkrila Nika. Na kupu smeti sta našla odslužene 'rante' starega kozolca, njen dragi pa je žagal, rezal, pilil, barval in tako je z recikliranjem ljudske arhitekture nastal moderen kopalniški kos. »Projekt je bil super družinsko druženje in poduk otrokom, kako lahko iz palic za v smeti nastane nekaj lepega in uporabnega,« je ponosna Nika na svojo zamisel in Petrovo stvaritev, mi pa lahko ob tem rečemo le, da ima doma pravega mojstra!

