FOTO: Podočnjaki je ne ovirajo: Darja Gajšek neprepoznavna, a presrečna

Deset dni po porodu se pevka in voditeljica Darja Gajšek vsak dan zbuja z občutki hvaležnosti, ker ima ob sebi vse, kar potrebuje.

V ganljivem zapisu na facebooku je priznala, da njene oči polnijo solze sreče: »Vsak dan znova se zbudim s posebnimi občutki, ki zvabijo v moje oči solze sreče. Vsakič, ko pogledam najino srečo, se zavedam, da imam ves svet, vse vesolje ob sebi – zlatega partnerja in angelsko deklico ... Brezmejno hvaležna za to!«

Razkrila je še, da je njeni mali princeski ime Ema in da jih vsak dan znova preseneti kakšen telegram. Neprespane noči in skrb za novorojenko na njej puščajo posledice tudi v obliki podočnjakov, a lepotica svoje sreče ne more in niti noče skrivati.