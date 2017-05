FOTO: To počne Omar pred večernim nastopom, ki ga bodo gledali milijoni

To bo Omarjev drugi nastop na Evroviziji.

Danes zvečer bo prvo dejanje evrovizijske sage v Kijevu, kjer bo nastopil tudi naš predstavnik Omar Naber s pesmijo On my way. Omar bo na tovrstnem tekmovanju nastopil že drugič, tokrat seveda zrelejši kot pred 12 leti na istem prizorišču.

Pred večernim nastopom, ki si ga bo ogledalo več kot 100 milijonov gledalcev, pa se naš predstavnik ne obremenjuje preveč. Takole se sprošča z radijskim voditeljem Robertom Roškarjem.