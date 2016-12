FOTO: Počilo zaradi Marjetkine učenke: Mislim, ta je bila neumestna

Zadnja polfinalna oddaja je na široko odprla vrata v finale še zadnjima izmed množice talentov, ki so se predstavili v letošnji sezoni . Po odličnih pevskih nastopih, plesno-svetlobnem spektaklu in osupljivi umetniški točki sta si tako opevani finale prislužila plesna skupina Led Motion in David Matići.

Pričakovano pa se je zapletlo pri učenki žirantke Marjetke Vovk, Lari Jazbec. Ta je bila namreč skupaj z Davidom postavljena pred žirijo, ki je morala odločiti o zadnjem potniku v finale. Ana Klašnja je med ocenjevanjem dejala: »Oba čaka uspešna kariera. Moram pa reči, da je odločitev zelo težka. Sploh ker se nočem zameriti Marjetki. Šala ...«

To je bil dober povod, da jo je takoj prekinila ogorčena Marjetka: »Mislim, ta je bila neumestna. Ja!« No, Ana je svoj glas na koncu vseeno namenila Davidu.

Kakor koli že, po glasovanju žirije sta bila pevca še vedno izenačena in tako so ponovno odločali glasovi gledalcev, ki so bili bolj naklonjeni mlademu vokalistu in interpretu.