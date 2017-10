FOTO: Počili boste od smeha: tako je postal Shakira

Klemen Mramor, ki se je v drugi oddaji Znan obraz ima svoj glas moral preleviti v Shakiro, je priprave za žensko vlogo vzel smrtno resno. Da bi se čim bolj vživel v latinsko zapeljivko, se je celo poslovil od svojih kocin na rokah in nogah. Maskerji so mu naredili celo dekolte, s katerega ni mogel pogleda odvrniti niti Denis Avdić.

Clemens je na spletu objavil posnetke svoj pobritih nog in rok in zapisal, kaj da mu je tega treba. Komentatorji so se strinjali, da mu je nastop kar uspel, saj so se iz srca nasmejali njegovemu vročemu gibanju z boki.

Na svoj račun so prišli tudi ljubitelji letošnjega največjega hita – Despacita. V Luisa Fonsija se je več kot uspešno prelevil Mitja Šinkovec, Luka Sešek pa je stopil v čevlje Daddyja Yankeeja.