FOTO: Po vroči sceni pod tušem se je oglasila plesalčeva žena

Nastop Maje Martine Merljak in Mihe Perata v zadnji oddaji Zvezde plešejo so označili za enega najboljših doslej, kar nekaj komentarjev pa je dobil tudi zaradi prizora pod prho. Poročali smo že, da so njun ples nekateri opisali kot »seks na parketu« , zdaj pa se je oglasila še Mihova žena Danijela.

Medtem ko sta igralka in plesalec nastop ocenila z besedo »noro«, pa je bila Danijela malce bolj zgovorna. »Čeprav sem 'približno' vedela, kako bo vse skupaj videti, sem na koncu ostala brez besed in odprtih ust. Bilo je fantastično, prečudovito, polno erotike in seksapila ... Z eno besedo – top. Pri tej rumbi je bilo njuno strast čutiti na daleč. Ponosna sem na svojega moža in na Majo Martino in lahko jima namenim samo globok poklon,« je povedala.

Videti je, da kljub prikazani strasti ljubosumja ni, kar sta zakonca pokazala tudi z objemom in s poljubom po koncu oddaje.