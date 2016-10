FOTO: Po razhodu z Ladom: Katarina je videti srečna in nasmejana

Po razhodu z Ladom Bizovičarjem igralka Katarina Čas prav žari. Konec tedna se je igralka pojavila tudi na modnih revijah v okviru Mercedes Benz Fashion Weeka 2016 in uživala v pretežno ženski družbi.

Fotografi so jo ujeli med klepetom z Ulo Furlan in s pevko Regino. Pred objektiv pa se je postavila tudi z oblikovalko torbic Marjeto Grošelj. Katarina je na fotografijah videti sproščena in zadovoljna.