FOTO: Po nesrečni ljubezni zvezdnika resničnostnega šova končno poročena?

Po razburkani zgodbi, ki se je pletla pred časom med Tamaro in Erikom v hiši Big Brother je njuna ljubezen končno doživela srečen konec, vsaj na facebooku. Tamara, Erik, Jasmin in Alenka so se namreč oblekli v poročne obleke, mnogi njihovi oboževalci in prijatelji pa so se resno ustrašili, da gre zares.

»To je šala, kajne Erik König?« je zaskrbljeno vprašala ena od uporabnic. Erik pa se je pošalil: »Gospa Vera, šala je, da sva se jaz in Tamara poročila. Kot veste, TV v sedanjih časih promovira homoseksualnost, tako da sva se v resnici jaz in Jasmin.«

»No, potem pa prav, ni še tvoj čas in tudi prava še pride,« je odgovorila pomirjena gospa.

Naj bo za šalo ali zares, pa ni mogoče spregledati, da so vsi štirje v svečanih oblačilih videti izvrstno.