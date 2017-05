FOTO: Po izpadu očitki: Nuša je morala nazaj v službo kot Tozon na križarjenje

V šovu Zvezde plešejo se razmere na plesnem parketu zaostrujejo. Tokrat so bili plesalci soočeni z dodatnim izzivom, saj je vsak par dobil še tretjega profesionalca, s katerim so se vrteli v ritmu slovenskih melodij. Po plesnem dvoboju sta šov zapustila voditeljica informativne oddaje Svet Nuša Lesar in njen soplesalec Andrej.

Para z najnižjimi ocenami sta se tudi tokrat morala spopasti v plesnem dvoboju. Kot prva sta nastopila Maja Martina Merljak in njen soplesalec Miha s čačačajem, tokrat v družbi profesionalnega plesalca Mateja, kot druga pa Nuša in Andrej s strastnim pasodoblom in tretjim plesalcem Tomažem. Slednja sta se po odločitvi sodnikov morala od tekme za plesni globus posloviti.

Neprizanesljivi komentarji

»Pametno da je ta Nuša spokala, sem že dobil malo filing da se jo forsira samo zato k je na TV voditeljica. Maja Martina Merljak je svetlobna leta pred Nušo, pa tudi Urška je ob vsej svoji kilaži pokazala precej več interesa, volje. Ta Nuša se je večkrat pošteno šlepala, se mi zdi da tudi zato, ker je z iste TV...vesel, da je ni več!« so po koncu oddaje modrovali nekateri izmed spletnih komentatorjev.

»Očitno je pač Nuša morala nazaj v službo, kot je moral zadnjič Jernej Tozon s Čuki na križarjenje. Urška pa ... ljudje imajo radi njen smisel za humor in trud, ter veselje ... Na koncu itak ni važno kdo bo zmagal, gledamo in uživamo pa vsi, a ne?« je še eden izmed zapisov, ki ga boste zasledili na družabnih omrežjih v zvezi z najbolj plesnim šovom te pomladi.

Znani pa so že polfinalni pari, ki so: Dejan Vunjak in soplesalka Tadeja, Denis Porčič Chorchyp in soplesalka Martina, Urška Vučak Markež in soplesalec Jernej ter omenjena Maja Martina in Miha.