FOTO: Peter Poles na robu preživetja: Tulil od bolečine

Naravovarstvenik in borec za ohranjanje čiste vode, dostopne vsem – Brane T. Červek, je k svojemu adrenalinskemu projektu zvabil že Jerneja Tozona, Sašo Lendero, Sebastijana Cavazzo in naposled še Petra Polesa. Voditelj je imel pred sabo enega najtežjih izzivov, saj je moral pri temperaturi pod lediščem prečkati reko. Brane je situacijo opisal takole: »Najprej bla bla bla, potem tišina... Nato boleče rjovenje in na koncu... Greva še enkrat!!! Iz njegove hrbtenice so se prebudili divji predniki. Petra lahko postaviš kamorkoli, pa te bo vedno pozitivno presenetil, je človek levjega srca. Izjemno dobro posluša in sliši sebe, predvsem pa sliši pozabljene odmeve in klice naših isker ter tu nastopi z vsem ognjem, ki ga premore! Ne sneg, ne mraz, ne ledena voda Petra niso ustavili, da odpre svoje levje srce za projekt V divjini s SSFN za prihodnost naših otrok,« je navdušeno povedal idejni vodja Šole za preživetje v naravi. »Ponosen sem nate, Pero, in hvala ti za nepozabno druženje,« je čustveno zaključil Brane.

