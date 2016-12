FOTO: Peter John, to je novi slovenski svetovni podprvak

Peter John Stevens (21) je postal svetovni podprvak na 50 metrov prsno. V kanadskem Windsorju je s časom 25,85 postavil nov državni rekord in za desetinko sekunde zgrešil evropskega.

In kdo je Stevens, ki trenira pod okriljem kranjskega plavalnega kluba Triglav? Njegova mama je Slovenka, oče Anglež, oba sta baletnika, družina pa živi v Pirničah. Za balet se je odločil tudi njegov brat, ki se zdaj ukvarja še z igro.

V nasprotju s staršema in z bratom se je Peter John za plavanje odločil po priporočilu zdravnika. Ker je hitro rasel, so mu napovedali težave s hrbtom in svetovali plavanje. V osnovni šoli je treniral še tenis, a na koncu se je odločil za plavanje.

Študira na ameriški univerzi Tennessee. Stevens je maja letos postal evropski podprvak na 50 metrov prsno, prvo medaljo pa je prejel v Dubaju leta 2013.