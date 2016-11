FOTO: Panika pred kamero Pop TV! Zgrudil se je

Po nagradi in razvajanju so se dekleta morala vrniti v resničnost, ki jo ponuja šov Survivor Slovenija na Pop TV, in k življenju v pomanjkanju. Kaj hitro je na Filipinih sledil boj za imuniteto, organizatorji šova pa so pripravili izziv, ki ga nikomur ni uspelo dokončati (zmagal je tisti, ki je bil najbliže koncu).

Šlo je za ogromno gugalnico, na kateri so se morali poganjati čim više in s polic zbiti čim več kokosov. Že kmalu po začetku je bilo jasno, da sta v tej igri najspretnejša Klemen in Sandi. Sprva je bolje kazalo prav zadnjemu, a ni bil dovolj dober, da bi premagal pet let mlajšega tekmeca. Klemnova taktika, da se najprej požene najviše, kolikor se lahko, in potem zbija kokose ter pri tem nekoliko počiva, se je izkazala za najboljšo. Ogrlica, ki predstavlja imuniteto, je tako pristala okoli njegovega vratu, voditelj Miran Stanovnik pa se je odločil, da mu po odličnem dosežku dovoli vzeti še polovico kokosa.

Po boju – šok

Telesa tekmovalcev so vidno shujšana in izčrpana, tovrstne igre pa zahtevajo precej moči. Žrtvi igre sta bili tokrat dve. Sandi je dal vse od sebe in je, ko so odhajali proti taboru, enostavno padel. Zdravniško osebje je hitro priskočilo na pomoč in ga pregledalo ter poskrbelo za ustrezno hidracijo. Medtem ko so pomagali dolgolasemu Celjanu, pa je trenutek šibkosti doživela še Ines in se zgrudila. Tudi ona se je levje borila za imuniteto, do katere pa ji ni uspelo priti. Osebje je seveda pomagalo in ji priskrbelo tekočino.

Na Otok izgnanih

Tekmovalci na Filipinih še vedno precej taktizirajo. Dogovarjajo se na več strani, kdo bo na koncu pristal na Otoku izgnanih, pa ne ve nihče. Večkrat so se že zgodila presenečenja, zato ne bi bilo nič nenavadnega, če bi se tudi na tem plemenskem svetu. Še vedno se zdi, da sta najboljši načrt skovala Sandi in Jurij, veliko jima pri tem pomaga to, da imata skrivno imuniteto ...