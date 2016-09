FOTO: Pahorjeva Tanja je bila »mokra kot miška«

Prva dama Slovenije Tanja Pečar je bila »mokra kot miška«. Predsednik države in njegova partnerica sta se v deževnem dnevu mudila na proslavi v Postojni.

In če je predsednik poskrbel, da je bil na suhem, pod dežnikom, je bila prva dama povsem premočena. Stala je ob predsedniku, on pa je dežnik držal le nad svojo glavo. A Tanje očitno to ni motilo, saj se je smejala in več kot očitno zabavala.