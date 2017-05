FOTO: To pa je resno: Maja Martina Merljak danes ne bo plesala?

Danes se bo v najbolj plesnem šovu te pomladi, Zvezde plešejo, odvijal polfinalni dvoboj. Nakateri oboževalci pa so se že ustrapili, da tam ne bomo videli priljubljene igralke Maje Martine Merljak in njenega soplesalca Mihe Perata.

»Nič kaj prijetna novica. Dopoldan na treningu še nasmejani in dobrovoljni, popoldan pa žal poškodba kolena. Resnično upam, da ne bo hujšega … Denis Chorchyp ... Hvala ti za takojšnjo pomoč in za vse mavže in pripomočke, da sem uspel vsaj zaključiti studijsko vajo in trening,« je plesalec sporočil na facebooku.

A očitno se za nastop ne gre bati, saj bo po njegovih besedah zvečer stisnil zobe, napel vse svoje moči za, pa »magari mu koleno odtrga«.