FOTO: To pa je nekaj za spočiti oči, lepotice v narodnih nošah

LJUBLJANA – Kandidatke za letošnjo lepotno krono in naziv miss Slovenije 2017 ne počivajo, projekt nadaljuje svojo zgodbo z novim poslanstvom povezovanja kulture, turizma, podjetništva. Prav temu namreč daje letos veliko poudarka organizatorica in lastnica licence miss Slovenije za miss sveta Jelka Verk; obenem projekt povezuje tudi pokrajine, in sicer z regijskimi predizbori, na katerih smo dobili miss Gorenjske, Štajerske, Primorske in miss Ljubljane, ki so si z zmago zagotovile vstopnico za finale. »Projekt miss Slovenije je naravnan tako, da izpostavlja Slovenijo, slovensko podjetništvo, turizem in slovenske blagovne znamke. Njegova prednost je, da se vse skupaj povezuje s skupnim ciljem: podprimo slovensko! In predstavnica tega je miss Slovenije,« poudarja Verkova.

No, finalistke letošnjega lepotnega tekmovanja so se v zadnjem sklopu aktivnosti predstavile v narodnih nošah tiste regije, iz katere prihajajo. »Po pohodu na Triglav, kjer so dokazale, da pri izboru ni v ospredju zgolj lepota, ampak se gradi celostna zgodba, v kateri se izpostavlja vse, kar je slovensko, so zdaj stopile še korak dlje. Stopile so v škornje naših prednikov in izpostavile našo oblačilno tradicijo, ki je zelo bogata, in prav je, da jo negujemo in oživljamo v njeni originalnosti. Narodne noše tvorijo narodno identiteto Slovencev, zato jih moramo ohraniti tudi za naše potomce,« je povedala Jelka Verk. Projektu miss Slovenije so na pomoč priskočili pri Folklorni skupini Iskraemeco iz Kranja, kjer so posodili narodne noše z Goričkega, iz Gornje Radgone, Gorenjske, Bele krajine, Ljubljane in Primorske.

Sicer pa se izbor preveša v zadnji del, veliki finale bo 9. septembra na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, ko bo iz petnajsterice izbrana tista, ki bo nosila krono in laskavi naziv miss Slovenije 2017. Za svojo izbranko pa boste lahko tudi glasovali, morda boste bralci in bralke Slovenskih novic tudi letos zbrali misico: lani ste namenili največ glasov namenili Maji Taradi, ki tako ni dobila le naziva miss Slovenskih novic, v finalnem spektaklu je bila okronana za miss Slovenije 2016.