FOTO: »Otroka žalujeta za mamo, ne za kraljico ljudskih src.«

Goran Šarac je vsako jutro na Simoninem grobu. »Hvaležen sem, da sem jaz tisti, ki sem bil lahko ob njej teh 32 let. To je bil zame največji blagoslov.« Foto: osebni arhiv

Med Simono in mlajšim sinom Renejem je bila posebna vez. Podoben ji je tako po zunanjosti kot po duši, ona je bila njegov angel – in obratno. Foto: osebni arhiv

December je bil pri Šarec-Weissovih nekoč vesel in prazničen. Simona je s sinovoma okrasila smrekico, spekli so domače dobrote in bili srečni. Foto: osebni arhiv

Mož pokojne pevke Simone Weiss Goran Šarac je te dni strt. Sinovoma Simonu in predvsem mlajšemu Reneju je napoved predvajanja dokumentarca o kraljici ljudskih src, ki ga je popnela televizija Slovenija, odprla Še nezaceljeno rano. in vse bliže je 19. december in obletnica Simonine smrti, tako da je spominom na njene zadnje dni, s tem pa tudi žalosti in bolečini, nemogoče ubežati.

»Simonino omenjanje v javnosti nas znova spominja na njene zadnje dni v lanskem decembru in vedno bolj tonemo v žalost. Otroka žalujeta za mamo, zanju je bila le to, nikakor ne medijska ikona,« je pojasnil Goran. Najbolj trpi mlajši Rene, ki je bil z mamo močno povezan, kot pevke pa se je sploh ne spomni, saj je bil rojen leta 2002. Simona je dve leti pozneje še zadnjič stopila na oder, nato pa zaključila pevsko kariero. Od takrat je bila le še mama in žena, z vso dušo predana svojim trem fantom.

Goran o Simoni



***



»Govorila je tudi, da obstajajo tri Simone – mala Simona v okviru primarne družine, nato Simona kot pevka na odru in Simona, ki je živela kot Micka Novakova, kot je sama rekla, odmaknjena od javnosti, za dom, otroka in zase.«



Preberite več v Suzy, naši novi tabloidni reviji Slovenskih novic, ki izide vsak petek. Najdete jo v bližnji trafiki, še bolje pa bo, če se nanjo naročite in jo boste dobili v svoj nabiralnik. Pišite nam na narocnine@delo.si oziroma pokličite na brezplačno številko 080 11 99.