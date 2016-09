FOTO: Opa, tako postavna je slovenska diva pri  56 letih

Moni Kovačič je pri 56 letih v zlatih srednjih letih, vendar lahko še vedno brez zadrege obleče tudi dvodelne kopalke. Pevka se namreč še vedno lahko pohvali z merami in kilogrami, ki bi ji jih zavidalo tudi precej mlajših žensk.



Zadnje avgustovske in prve septembrske dni z družino preživlja na hrvaški obali. Čeprav že več kot dve desetletji živi in dela v Ameriki, se redno vrača tudi v Slovenijo, na počitnice pa skoči še k sosedom. Dneve na morju rada preživi na jadrnici, saj obožuje jadranje. Čeprav že vrsto let ne poje več poklicno, jo ljudje še vedno prepoznavajo, tudi v državah nekdanje Jugoslavije. Na dopustu bo zato nastopila na manjšem koncertu, sicer pa večino časa namenja lenarjenju in uživanju.



In kaj pravi na ugibanja ljudi, od kod njen odlični videz? »Nobene posebne skrivnosti ni. Ključ sta trud in vztrajnost. Če ne bi imela tega, bi bilo verjetno drugače. Pa samodisciplina. Če bi človek pojedel, kolikor mu srce poželi, bi bile posledice hitro vidne. Na srečo precej zdravo živim, veliko se gibam in ukvarjam s športom. Plavam, tečem, pozimi smučam. Priznati moram, da imam srečo tudi glede genov. Mama je vse do pozne starosti ohranila lepo kožo in kaže, da sem to podedovala,« odkrije skrivnost svojega videza.