FOTO: Opa, to morate videti, ne bo se ustavila pri številki devet

Lepa voditeljica Kmetije je na rdeči preprogi v seksi toaleti razgalila hrbet in pokazala tetovažo, ki je marsikomu vzela dih. Lovilec sanj je njena največja tetovaža, Natalija pa nam je priznala, da je mojster tetovaž zanj potreboval več kot štiri ure.



»To je do zdaj največji zalogaj, narejen v enem kosu,« v smehu pove Natalija in nam prizna, da ima devet tetovaž, a se pri tej številki ne bo ustavila. »Vsaka ima zame poseben pomen, povzema doživete zgodbe in ljudi,« razloži. Načrtuje še dve, potrebuje le denar in čas, še pove. Pa druge poslikave, ki krasijo njeno telo?



»Prvi tatu sem si dala narediti pred šestimi leti. Gre za zodiakalni znak device, ki ga imam na levi podlahti. Sledil je angel, pod njim pa napis, da angeli prihajamo v preobleki. Na desni podlahti imam znak dvojne neskončnosti, ki sem ga posvetila očetu in mami. Dva tatuja sta posvečena mojemu psu, posvojenemu angleškemu hrtu Tirionu. Na rebrih imam na obeh straneh napis v angleščini, na levem stegnu pa še nedokončan tatu, ki bo ovekovečil mojo strast, računalniško igro World of Warcraft. Tetovirano imam vilinko in urok v angleščini, moje telo pa krasi še tetovaža, ki jo imam pod prsmi,« Natalija našteje vse svoje telesne poslikave.

»Preberite več v Suzy, naši novi tabloidni reviji Slovenskih novic, ki izide vsak petek. Najdete jo v bližnji trafiki, še bolje pa bo, če se nanjo naročite in jo boste dobili v svoj nabiralnik. Pišite nam na narocnine@delo.si oziroma pokličite na brezplačno številko 080 11 99.«