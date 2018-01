FOTO: Ojej! To je s svojim obrazom naredila znana Slovenka

Danes je temnolasa, njen nos in ustnice pa so povsem spremenjeni. Foto: instagram

Playboyeva zajčica, model in plesalka v skupini Birds of paradise, v kateri pleše tudi prelestna Nadiya Bychkova, starleta, manekenka in še kaj … Vsestranska Ula Šemole je ženska, ki je pred leti zaslovela kot plesalka v kabaretni skupini SheDivaz, leta 2010 pa je bila celo finalistka na izboru za miss Slovenije.

Nekoč svetlolasa Ula je danes videti povsem drugače kot pred osmimi leti, ko je bila javnosti popolna neznanka, danes pa jo večina ljudi pozna predvsem po provokativnih fotografijah, ki jih objavlja na instagramu. Pred objektivom rada odvrže svoja oblačila in buri domišljijo številnih moških …

Ob tem ne moremo spregledati očitnega: njen dekolte je bujnejši kot nekoč, drugačen je tudi nos, ustnice pa polnejše …