FOTO: Ogrožena življenja na kmetiji: na pragu tragične nesreče?

Tekmovalci so začeli postavljati mlaj, vendar nekaterim razmere, v katerih to počnejo, niso niti najmanj všeč. Še najbolj živčen je Matjaž, ki je povedal, da je delo, ki ga počnejo v teh razmerah, zelo nevarno in da celo ogroža življenje delavcev. Predvsem ga skrbi spolzek teren, ki bi po njegovem mnenju lahko povzročil kakšno hudo nesrečo.

Anna se je vrnila, tekmovalci v dvomih

Na posestvo pa se je vrnila tudi Anna, ki jo je prejšnji dan odpeljal rešilec. Čeprav so bili tekmovalci ob včerajšnjem prihodu rešilca na posestvo zaskrbljeni za Annino zdravje, pa so zdaj prepričani, da je Anna vse skupaj zaigrala. Zari se zdi, da je za vse skupaj kriva Annina želja po nenehni pozornosti ali pa zavedanje, da je finale tik pred vrati in hoče na ta način vplivati na sotekmovalce, da je zaradi šibkega zdravja ne bi nominirali za dvoboje v areni. Ona se na to ne bo ozirala in je napovedala, da jo bo ob prvi priložnosti izzvala na dvoboj.

Tudi Božu Annino vedenje ni všeč, saj si je obetal, da bo Anna za družino oranžnih pridobitev, po njegovem mnenju pa v družino vnaša samo nemir in dela le toliko, kolikor ji ustreza.