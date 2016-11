FOTO: Ogabno tekmovanje dalo prvega finalista in zastrupitev

Črvi in možgani so bili na meniju. Foto: POP TV

Tekmovalci Survivorja se bližajo finalu in temu primerne so tudi borbe. V dvoboju za prvega finalista so morali čim prej pojesti štiri obroke ekstremno eksotične hrane. Na njihovem jedilniku so se znašli svinjski možgani z žuželkami, črvi in različni eksotični prigrizki.

Najbolje se je odrezal Sandi, ki si je z gurmanskim podvigom kot prvi zaslužil finale. Teja pa je na zaužito hrano slabo reagirala in postalo ji je tako slabo, da je morala posredovati zdravniška ekipa.

Druga finalistka je po napetem boju postala Maja.