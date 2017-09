FOTO: Od suhljatega dečka iz Kosez do prvaka

Najboljši slovenski košarkar. Zvezdnik lige NBA. Kapetan slovenske reprezentance. Junak. Evropski prvak. Človek z veliko začetnico. Skromen, nesebičen, pošten, predan. Vse to in še več je Goran Dragić, košarkar, ki je na kolena spravil največje evropske košarkarske velesile in slovenske navijače, ki so po zgodovinski zmagi Slovenije nad Srbijo vriskali, peli, slavili, jokali. Goran je večkrat poudaril, da je na Slovenijo izredno ponosen. »Na vse, kar mi je dala. In to ji poskušam vrniti z nastopi v reprezentančnem dresu.« Goran, verjemi nam, vrnil si sebi in nam!

Družina ni imela veliko denarja. »Nikoli pa nismo bili lačni. Moja mama je namreč izvrstna kuharica,« je ob neki priložnosti povedal Goran. Foto: osebni arhiv



»Preberite več v Suzy, naši novi tabloidni reviji Slovenskih novic, ki izide vsak petek. Najdete jo v bližnji trafiki, še bolje pa bo, če se nanjo naročite in jo boste dobili v svoj nabiralnik. Pišite nam na narocnine@delo.si oziroma pokličite na brezplačno številko 080 11 99.«