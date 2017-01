FOTO: Od debeluha do mistra

Če je naključje, da je dnevni center za mladostnike na Ptuju ArsVitae v rodnem mestu Tilna Graha, zagotovo ni naključje, da so v goste povabili prav njega. Zaradi svoje življenjske zgodbe je kljub mladosti lahko drugim mladostnikom dal marsikateri koristni napotek, prav tako jim je lahko tudi za zgled. Danes postavni in uradno najlepši slovenski mladenič je bil svoje dni namreč povsem drugačen človek. Nesamozavestni fant s preveliko telesno težo, ki se je moral v najstniških in pubertetniških letih zaradi tega srečati s prenekatero težavo. Mladostnikom zato zna prisluhniti, jih razumeti in se z njimi pogovarjati, s čimer jih pomaga vzpodbujati k zdravi osebnostni rasti.



»Ko sem jim povedal svojo zgodbo, izkušnje in opisal pot, ki sem jo ubral za doseg sprememb, sem prisluhnil še njim. Njihovim zgodbam, težavam, stiskam, upanju... Pripovedovali so o svojih ciljih in sanjah. Pogovor je bil zanimiv in upam, da smo vsi od njega kaj odnesli. Iz lastnih izkušenj vem, da je človek vesel nasveta, mnenja, pomoči. Ob koncu so me povabili, naj jih obiščem še kdaj. In z veseljem jih še bom,« pravi. Med pogovorom so se dotaknili alkohola, drog in sporov, ki večkrat privedejo do pretepov.



Tilnovo leto lepotnega kraljevanja gre počasi proti koncu. Uradno najlepši Slovenec bo še nekaj časa, a priprave za mistra Slovenije 2017 so že v teku. Že prihodnji mesec bo na uradni spletni strani projekta www.misterslovenia.com objavljen razpis, kjer bodo na voljo prijavnica in druge informacije. Sezona 2017 se bo aktivno začela mesec pozneje, februarja, ko bodo moči začeli meriti že prvi kandidati za Tilnovega naslednika.