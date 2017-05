FOTO: Očitki za zmagovalca Dejana: Sramota!

Mojster borilnih veščin Denis Porčič Chorchyp, glasbenik Dejan Vunjak in igralka Maja Martina Merljak so se uvrstili v finale prve sezone šova Zvezde plešejo. Ob pomoči profesionalnih plesalcev Tadeje Pavlič, Martine Plohl in Mihe Perata so širni Sloveniji dokazali, da se z željo po učenju in s trdim delom lahko seže po zvezdah.

V superfinalu so se pomerili Denis in Martina ter Dejan in Tadeja, ki sta odnesla zmago in veliki plesni globus . Vse se je odvilo pod budnim očesom štirih sodnikov Andreja Škufce, Katarine Venturini, Nike Urbas Ambrožič in Lada Bizovičarja.

Mnenja o zmagovalcu so deljena

Čeprav so končnega zmagovalca izbrali gledalci, niso vsi navdušeni nad najboljšim plesalcem med slovenskimi estradniki. »Denis in Martina sta pokazala presežek. Zame boljša definitivno,« se je takoj po razglasitvi zmagovalca na družabnem omrežju oglasila Vesna.

»In spet use zreziran tko k drugi šovi. Zmeraj isto, bravo,« so modrovali nekateri.

»Chorchyp bi mogo zmagat, ker ded si je to zaslužu! Ne vem zakaj ne objavijo javno stevilo glasov, ker mi spet smrdi vse po kuhni ...« piše Nejc, ki je očitno zagovornik teorije zarot.

Nekateri so se spustili še niže: »Denis se ni rodil slavnemu ocetu. Zaradi svojih lastnih žuljev je prisel do sem in zato je zame absolutni zmagovalec.«

»Sramota. Denis je zmagovalec, to vsi vemo, ta mali se je samo slepo na račun fotra. Plesi so bili blek,« pa je zapisala še ena od ogorčenih Denisovih oboževalk.

»Kot vedno v naši državi zmaga tisti, ki se pravilno piše in ne tisti, ki najbolj napreduje in si zmago dejansko zasluži. Denis upam, da se zavedaš, da če bi se resno ocenjeval ples, si ti največji zmagovalec. Samo pri nas se to seveda nikoli ne bo zgodilo. Čestitam stoječi aplavzi vseh prisotnih povedo vse.«

Najverjetneje pa še najbolj držijo besede Patricie: »Kdorkoli od treh bi zmagal bi bilo zasluženo ... Vsi so cudoviti in izjemni plesalci.«

Kaj pa menite vi?