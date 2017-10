FOTO: Oče Urške Hrovat kraljevemu paru oddal rolls-roycea, žena voznica

BEOGRAD, LJUBLJANA – Po skoraj 100 letih se je v Saborni cerkvi v središču Beograda odvila prava pravljična poroka princa in princese. Vnuk zadnjega jugoslovanskega kralja Petra II. Karađorđevića, princ Filip Karađorđević, je za ženo vzel Danico Marinković, hčerko znanega srbskega slikarja Milana Cileta Marinkovića, poročno ceremonijo pa je po kraljevih običajih opravil sam patriarh Irinej. Kot se spodobi, so bili na pompozno poroko povabljeni modrokrvni eminentni gostje, ki niso želeli izpustiti priložnosti, da sprejmejo bodočo princeso v svoje vrste. Samo za to priložnost je svoje domovanje v Španiji zapustila tamkajšnja kraljica Sofija in še dodatno pripomogla k razkošnosti in pomembnosti dogodka.

Princ in princesa tudi za priči

Tudi poročni priči sta bili plemenitega rodu, saj je Danici ob strani stala švedska princesa Viktorija, Filipu pa je bil v podporo kar njegov brat, princ Peter. Poroka je potekala pod budnim očesom Filipovega očeta, prestolonaslednika Aleksandra II. Karađorđevića, in sedanje žene Katarine, ter Filipove matere, princese Marije da Glorije vojvodinje Segorbške in njenega moža Ignacija vojvode Segorba. Danica, ki je živela v Parizu in tam tudi končala študij na svetovno znani Univerzi Sorbona, in Filip, ki je dokončal univerzo v Londonu, sta se po obredu iz Saborne cerkve (cerkev nadangela Mihaela) sprehodila do prestižnega starodobnega rdečega kabrioleta rollse-royce corniche II letnik 1986, da ju je zapeljal po ulicah Beograda do znamenitih Dedinj in še bolj znamenitega Belega dvora.

