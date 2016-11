FOTO: Obupani za hrano izdelujejo spolne igračke

V sobotni areni šova Kmetija: Nov začetek je bila Anna šibkejša od Matjaža in je zato morala zapustiti igro za 50.000 evrov. Še pred tem pa je tekmovalcem napisala pismo, v katerem jim je zaupala nekaj svojih misli in določila novo glavo družine.

Njene besede so tokrat razburile več tekmovalcev: najprej je okrcala Matjaža in mu sporočila, da mu zameri, ker jo je označil za slabo mater. Matjaž je razložil, da ga je pri njej zmotilo, da je sotekmovalcem kazala svoje telo in neprestano govorila o spolnosti, zato jo je tudi označil za slabo mamo.

Anna je v pismu nato obračunala še s Tinetom, s katerim se v času bivanja na posestvu nikakor nista razumela. Svetovala mu je, naj začne čim prej meditirati, saj bo v nasprotnem primeru kmalu pristal v psihiatrični bolnišnici, in s svojimi besedami zbrane kar precej nasmejala. Pozabila pa ni niti na Adriano, ki ji je v pismu priporočila, naj se začne vesti malo bolj ženstveno, saj meni, da taka, kot je, za fante ni privlačna.

Nova glava družine

Anna je bila znana po tem, da je znala presenetiti in da je svojo odločitev spremenila v zadnjem trenutku, tokrat pa se to vseeno ni zgodilo, saj na mestu glave družine še naprej ostaja Zara. Člani levega krila so sicer nadejali, da bo Anna s svojo odločitvijo presenetila in za glavo družine ne bo postavila nje, a se to ni zgodilo. Adriana je ostalim članom levega krila rekla, da se je zgodil najslabši mogoči scenarij in da bodo zdaj morali člani levega krila obračunati med sabo. Pri tem pa ni bila popolnoma iskrena, saj je še prejšnji teden govorila, da bi ji bil tak razplet dogodkov pisan na kožo, saj bi tako najverjetneje ostala varna še en teden.

Čeprav je Tine prepričan, da imajo vsi člani levega krila enake možnosti, da pristanejo v areni, pa Adriana priznava, da je prav on najbolj ogrožen, saj je bil od vseh štirih psihično najšibkejši in je največkrat izražal željo po odhodu domov.

Spolne igračke v zameno za hrano

Tekmovalci se soočajo z najhujšim pomanjkanjem hrane na posestvu doslej, zato so sklenili, da za tokratno tržnico resno pljunejo v roke. Po neuspešno opravljeni tedenski nalogi so ostali brez nagrade v obliki hrane, in ker tudi ostalih zalog ni več, jim edino rešitev pred lakoto predstavlja tržnica. Trgovec Franc se je že večkrat izkazal za trdega pogajalca in tekmovalci ga res težko navdušijo s svojimi izdelki.

Matjaž in Matic sta se zato odločila, da bosta Franca poskušala tokrat res navdušiti in sta hitro poprijela za delo. Izmed izdelkov, ki so bili že končani, je Matjaž izpostavil lesenega »dilda«, za katerega je prepričan, da bo prav gotovo zelo prav prišel Frančevi ženi, saj meni, da Franc pri svojih letih prav gotovo ni več dovolj poskočen.

Adriana ob tem ni mogla zadrževati smeha in je rekla, da upa, da bo Franc razumel šalo, ker se drugače Matjažu in Maticu bolj slabo piše. Na koncu je v smehu povedala še, kaj si od te mojstrovine obeta: »Če bosta dva kilograma krompirja, bosta pa dva kilograma krompirja, dobro je. Drugače se s tem lahko samo jeb**.«