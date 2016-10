FOTO: Oboževalec Teji iz Survivorja: Joj, so tvoje prsi lepe

Minuli teden smo obeležili svetovni dan brez modrčka. Na svoj način ga je praznovala tudi udeleženka Survivorja Teja Pangerc, ki je na svojem instagramu objavila fotografijo, na kateri je razgaljena.

Požela navdušenje

Teja se je s fotografijo pridružila kampanji o ozaveščanju glede raka na dojki in požela val navdušenja. »Joj, so tvoje prsi lepe,« se je glasil eden od komentarjev, nekdo drug je narisal emotikon češnjice, še en moški pa jo je zbadal, naj pomaha z rokami. Teja mu je odvrnila, da z eno roko pomaha brez težav.

So pa nekateri komentirali tudi Tejine fotografije, ki smo jih objavili včeraj. Mnogi so bili navdušeni, Teja pa je zapisala, da so dobra reklama za zasebna sporočila. S tem se je strinjal tudi nekdanji udeleženec Big Brotherja Adnan, ki je Tejo pozdravil v »klubu« in zapisal, da ji je poslal zasebno sporočilo, vendar ga verjetno v poplavi vseh sporočil, ki jih dobi, še ni mogla prebrati.