FOTO: Oblegana Danica Lovenjak obnorela  Tunizijce

Najbolj slavna Prekmurka je že tretjič raziskovala lepote severne Afrike. Danico Lovenjak je v Tunizijo povabilo tamkajšnje ministrstvo za turizem, z ekipo izbranih novinarjev pa je pobližje spoznala avanturistični del te slikovite dežele.

»Bila sem vnovič očarana nad brezskrbnimi nasmehi ljudi, ki te pobožajo s toplimi pogledi in ne skoparijo s komplimenti. Sprehod po starem mestnem jedru je vselej nekaj posebnega, saj se moški navdušujejo nad svetlolaskami, in bila sem deležna nemalo pozornosti. Najpogosteje sem slišala enačenje s kolumbijsko zvezdo Shakiro, kar mi je laskalo in me hkrati spravljalo v dobro voljo. Tudi sladkobni vonj svežih datljev mi zlepa ne bo ušel iz spomina, da o kulinaričnih mojstrovinah tradicionalnih restavracij sploh ne izgubljam besed. Kairouan, Tozeur, pa sipine brezmejne puščave v Douzu in za veliki finale še galantna Džerba, kjer sem v golf klubu obnovila znanje te meditativne igre. Vse to in veliko več je Tunizija, v kateri te še vojaki in policisti prijazno pozdravljajo.«

