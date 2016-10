FOTO: Objokani Vid domov, najbolj bo pogrešal kobilo

Tokrat sta se v areni pomerila dva od zelo močnih tekmovalcev in tudi favoritov za končno zmago. Vid je pred dvobojem sicer upal, da bo Adriana izbrala bodisi dvoboj spretnosti bodisi moči, a ta njegovih želja ni uslišala in se je odločila za preizkus znanja. Verjela je, da ima prav v znanju največ možnosti za zmago in obstanek na posestvu.

To ji je na koncu tudi uspelo, pa čeprav je bil dvoboj zelo napet in je na rezultat v največji meri vplivalo prav Adrianino hitrejše obračanje kocke z odgovori.

Najbolj bo pogrešal kobilo

Vid je povedal, da bo bolj kot sotekmovalce pogrešal živali s posestva, pri čemer je pričakovano izpostavil kobilo. Povedal pa je tudi, da se zelo veseli odhoda domov, saj že res močno pogreša svoje živali. Ko je to razlagal, ni mogel skriti solz.