FOTO: Objavljene so fotografije gole sestre Denisa Avdića

Slovenka Iris Avdić, znana tudi po bližnjem sorodstvu z Denisom Avdićem (njegova polsestra je), je danes na facebooku objavila povezavo na članek na portalu mixtv.eu. Na povezavi pišejo o njej, o 22-letnici, ki se je rodila v Kamniku in prišla do Balija. K članku so priložene tudi fotografije, na katerih se je vitka lepotica popolnoma razgalila. Umetnine je ustvaril znani fotograf Aleš Bravničar (za Playboy), ki je na indonezijski otok s seboj prinesel kar 40 kilogramov opreme! Tudi dron.

