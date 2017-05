FOTO: Obiskal ga je po 25 letih, Karima oblile solze

Potem ko si je v sredo Elvis priboril varnost na balkonu, so se morali tokrat na izločitvenem izzivu soočiti Salome, Lucija, Sara in Peška. Slednji je oddajo na koncu zapustil. Na individualnem izzivu so morali poustvariti jed, s katero je Karim leta 1991 zaključil izpit na prestižni kulinarični šoli Le Cordon Bleu. To pa še ni bilo vse. Alma in Luka sta za Karima pripravila presenečenje, ki ga je ganilo do solz. Po 25 letih je namreč videl nekdanjega sošolca, zdaj svetovno priznanega chefa Jordija Batallerja.

Jordi Bataller je v Masterchef kuhinjo vstopil v trenutku, ko so se sodniki pripravljali na pokušanje in ocenjevanje jedi. »Veš, kaj, Karim? Jaz mislim, da ti potrebuješ pomoč, zato sva ti z Almo pripeljala strokovno pomoč. Povabila sva nekoga iz Le Cordon Bleuja,« je dejal Luka. Ob veselem snidenju sta si nekdanja sošolca planila v objem, Karimu pa so se orosile oči.

»Nikoli si ne bi mislil, da se bova z Jordijem na tak način srečala,« je povedal in Luki ter Almi razkril, da sta si bila s španskim kuharjem včasih tako podobna, da so vsi mislili, da sta brata, Jordi pa mu je pomagal tudi pri pripravi izpitne jedi.