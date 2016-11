FOTO: Obisk s skritim namenom

Ker je bila zelo zaželena predstava Đurogija pred dobrim mesecem dni popolnoma razprodana (čeprav je bila uprizorjena v najprostornejši ljubljanski kulturni dvorani, v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma), si marsikomu, celo znanim obrazom, ki imajo pri vstopnicah za takšne dogodke navadno prednost, ni uspelo ogledati odrske uspešnice Branka Đurića - Đura. Tako so si mnogi ogledali ponovitev, ki se je odvrtela na začetku tega tedna. Med obiskovalci, ki so si privoščili smeha poln gledališki večer, je bilo tokrat kar veliko znanih obrazov iz športnih vod, manjkal pa ni niti Lado Bizovičar, ki mu na oktobrski nastop ni uspelo priti. Vstopnico za predstavo si je, čeprav sta z zvezdo večera prijatelja, kupil sam, poleg ljubezni do gledališča pa ga je v hram kulture gnal še en pomemben razlog – bližajoči se žar (roast), v katerem bo imel glavno vlogo prav znani igralec.



Đuro se je tokratne izvedbe še posebno veselil zaradi hčere Zale, ki je trenutno spet v Sloveniji in je na odru zamenjala mamo Tanjo Ribič. Nastopila je v vlogi spremljevalne pevke skupaj s svojo dobro prijateljico, pevko Niko Prusnik.