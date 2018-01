FOTO: Novi mišičasti ljubljenec Slovenk

Šport je del njegovega vsakdana, še posebej ga zanimajo nogomet, tenis in dvigovanje uteži. Foto: Promocijski material

Osemintridesetletni portugalski igralec Jose Fidalgo je eden najbolj priljubljenih zvezdnikov v domovini, zdaj pa so ga v nadaljevanki Največja ljubezen na Planet TV spoznali tudi slovenski gledalci. Jose igra policista, in da bi ga čim bolje upodobil, se je udeležil fizičnega in psihološkega izobraževanja za policiste.

Portugalščina je z njim še bolj seksi!

S soigralko Saro Matos sta se odlično ujela pred in za kamero, zato so jima mediji takoj pripisali romanco, a Jose govoric ni želel komentirati. Je oče dve otrok, starejši Lourenço se mu je rodil v zakonu s Fernando Marinho, hčer Mario pa mu je leta 2015 povila Nádia Nóvoa.

