FOTO: Nova kriminalna etapa zmagovalca Kmetije, ga bodo privedli?

Zmagovalec druge sezone šova Kmetija: Nov začetek Fahrudin Čaušević - Faki se mora v torek ponovno zglasiti na sodišču. Glede na to, da je v priporu, ga bodo pred sodnico Ireno Škulj Gradišar najbrž privedli pravosodni policisti.

Okrožno sodišče je namreč zanj razpisalo predobravnavni narok zaradi velike tatvine, natančneje – sodili mu bodo po 205. členu kazenskega zakonika, ki v prvem odstavku omenja tatu, ki je z vlomom, vdorom ali drugačnim premagovanjem večjih ovir prišel v zaprto stavbo, sobo, blagajno, omaro ali druge zaprte prostore. Za to dejanje mu grozi do pet let zaporne kazni. V torek bo moral torej pred sodnico povedati, ali krivdo priznava ali ne, potem sledi sojenje.

Faki je, naj spomnimo, v priporu in zaradi ropa in velike tatvine že obsojen na dve leti in osem mesecev zaporne kazni . Tam mu bo družbo delal brat Mirsad. Faki je krivdo v tem primeru priznal in na sodišču pojasnjeval, da ima nekaj prihrankov, s čimer bi – če bi dobil milejšo kazen – oškodovancem vračal nakradeno.

Zdaj pa se bo moral na zatožno klop vrniti, najbrž zaradi vloma , ki naj bi ga bil zagrešil nekaj dni pred predobravnavnim narokom za zgornji primer. Ker je bil v policijskem pridržanju, se ga tako sprva ni mogel udeležiti ...