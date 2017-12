FOTO: Noseča se je slekla in med noge dala grmiček

Manja Stević in front of her REFRIGERATOR 08 (Show me what's in your refrigerator and I'll tell you who you are). #fashion & #celebrity #series #refrigerator #portrait #personality #experiment #production #MatijaTomc & @spelajambrek #model @manjastevic #tvstar • #fashionphotography #fashionstyle #style #fashionportrait #beautiful #photo #reportage #auniqueportrait #pregnant #pregnancy #twins #portraitphotography #photography #refrigeratorseries

A post shared by Matija Tomc FLASHING IMAGES (@tomcmatija) on Dec 22, 2017 at 2:16am PST