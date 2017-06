FOTO: Nora misel za Janeza in Urško

Ugledni zdravniki in ustavni pravniki so v soboto na Bledu odprli denarnice. V dobrodelne namene so se zavrteli na tradicionalnem plesu, ki ga organizirata dobrodelni ustanovi Vrtnica za pomoč ljudem v stiski, ki ji predseduje zdravnica Urška Bačovnik Janša, in Ustanova Ivana Cankarja za štipendiranje, katere predsednica je evropska poslanka SDS Romana Tomc. Predmete so za dražbo, v kateri so v dobrodelne namene zbrali 9000 evrov za pomoč družinam v stiski in štipendije, prispevali tudi vrhunski športniki, denimo Peter Prevc, Dejan Zavec in Jure Košir. Timotej Willewaldt in Lenart Prek, ki sta pod umetniškim imenom WildArt zmagala v letošnjem šovu Slovenija ima talent, sta menda očarala tudi zbrano eminentno publiko. Med dobrodelneži sta bila tudi pevec in zobozdravnik Rafko Irgolič in pevka Elda Viler, ki je po pripovedovanju udeležencev stopila tudi na oder. Njen nastop je bil menda popolno presenečenje, primerjali so jo z vinom, starejše ko je, boljše je. Ko je odpela hit Nora misel, so menda v dvorani ostali brez besed. Ansambel Anžeta Šuštarja je igral, njegova žena Alenka Gotar pa je pela.

9000 evrov so zbrali na dražbi predmetov.

Prvak opozicije, ki je kot edini predsednik vlade doslej predsedoval tudi Svetu EU, Janez Janša je z ženo in gostiteljico Urško zaplesal, nič manj ponosen pa ni očitno na svojo hčer, krajinsko arhitektko Niko. Pridružili so se jim nekdanji predsednik zdravniške zbornice Andrej Možina, kar dva nekdanja predsednika ustavnega sodišča, dr. Ernest Petrič in dr. Peter Jambrek, pa Urškina zdravniška kolegica Katarina Lahovnik, ki je prišla v družbi moža, ekonomista in nekdanjega ministra dr. Mateja Lahovnika. Manjkal ni niti prvi mož Slovenske vojske, načelnik Generalštaba Andrej Osterman. Udeleženci so na dogodku opazili tudi lastnika verige trgovin Jager Franca Jagra. Čeprav medijev niso vabili, je Bulvar bil tam in zabeležil nekaj ekskluzivnih utrinkov.