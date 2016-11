FOTO: Njune sanje so skupna restavracija

Kdor je vsaj malce spremljal zadnje tekmovanje MasterChef Slovenija, ju pozna. Ona je burila duhove s svojo direktnostjo, on s kulinaričnim mojstrstvom, izbrušenim okusom in, tudi, neposrednostjo. Oba sta rojena v znamenju ognja in ne marata hinavščine. Danes 18-letni kuharski genij Matej Zupančič in s sladicami zaznamovana Jelena Vadnjal sta po tekmovanju postala dobra prijatelja, odlično pa se ujameta tudi v kuhinji. Pred dnevi sta izpeljala prvo skupno odmevno večerjo s tartufi, njuni načrti za ssupno prihodnost pa so vedno bolj drzni.

Jeleno, nekdaj radijsko in televizijsko voditeljico, sem poznala že prej, a bolj na 'živijo' kot globlje, Mateja sem prvič videla na enem od snemanj MasterChefa. A smo se z obema prav zaradi tekmovanja bolje spoznali in začutili. Najbrž zato, ker tudi meni vlada ogenj in imam rada odkrito pogovarjanje, v obraz, ne za hrbtom. Pridružila sem se jima v Matejevi kuhinji, ki si jo je že v prvem letniku srednje kuharske šole uredil doma. Pekla sta čokoladno-kostanjevo torto, ki bo del njune praznične ponudbe, medtem pa smo klepetali o njima.

MATEJ O JELENI

»Všeč mi je, da je vedno iskrena in direktna, pa naj ima dober ali slab dan.«

Po šovu sta postala nerazdružljiva

V šovu se nista bolje spoznala. Jelena je bila med VIP tekmovalci, Matej pa med 'običajnimi', malo sta se podružila med odmori. »Midva sva sicer povsem normalno komunicirala, nikoli obrekovala drug drugega, ves čas sem tudi ponavljala, da je Matej pravi genij, od katerega se lahko res veliko naučiš,« se spominja Jelena. »Šele po koncu šova sva šla na kavo, ki ji je sledila še ena pa še ena …« pojasni Matej, medtem ko pripravlja sestavine za namaz za torto. »Pogovarjala sva se o vsem, nato pa sva imela kup idej tudi glede kuhe in sva jih začela uresničevati,« zaključi, kot bi pripovedoval pravljico.



Kako pa funkcionirata v kuhinji? Tisto, kar sem opazovala med peko torte, je delovalo preprosto, ubrano. »Še danes trdim, da sem v kuhinji amaterka, Matej pa je v kuhi izredno močan. Zdaj ko delava skupaj, se od njega nenehno učim, kar je zame velik plus,« pove Jelena nasmejano. Matej trdi, da mora dober kuhar obvladati vse, od juh, hladnih in toplih predjedi do glavnih jedi in sladic. »Je pa res, da najbolj uživam v sladicah, in tudi nedavno, ko sem v Nemčiji nastopil s člansko kuharsko reprezentanco, sem delal kot slaščičar,« pove zadovoljno. »In si osvojil bronasto kolajno na kuharski olimpijadi,« doda pohvalno Jelena. Čeprav si imata o kuhi povedati marsikaj, sta se najprej povezala na človeški, prijateljski ravni. Morda zato, ker je zdaj maturantu, ki po ločitvi staršev živi z očetom, manjkal v življenju ženski lik? »Mogoče pa res,« pritrdi Matej, ki se je po šovu razšel še s takratnim dekletom.

JELENA O MATEJU

»On je stara duša v mladem telesu. Mnogi njegovi vrstniki še sploh ne vedo, kaj bi počeli v življenju, on pa ima vizijo že za 20 let naprej.«

Skregala se nista še nikoli

Sta se že kdaj sprla? »Ne, midva se le bolj na glas pogovarjava,« z nasmehom pove Matej.« »Pa še to zelo redko,« doda Jelena, ki, roko na srce, že sicer govori zelo jasno in glasno. Med njima se je stkalo iskreno prijateljstvo, veliko se pogovarjata tudi o odnosih. »Drug drugemu se lahko potoživa, kakšni ljudje naju obkrožajo,« v smehu pove Jelena, ki velikokrat pozabi, da ima Matej komaj dobrih osemnajst let. »Ravno pred dnevi sem razmišljala, da je on pravzaprav stara duša v mladem telesu. Toliko je že doživel in vse mu je jasno. Ne poznam 27-letnikov, ki bi imeli življenjske cilje tako jasno začrtane, kot jih ima on. Njegovi vrstniki mnogi še sploh ne vedo, kaj bi počeli v življenju, on pa ima vizijo že za 20 let naprej,« ga opiše.



In kaj je njemu všeč na Jeleni? »To, da je vedno iskrena in direktna, pa naj ima dober ali slab dan,« v smehu pove precej bolj redkobesedni Matej. »Vsi, s katerimi se razumem, so starejši od mene, z vrstniki se težko ujamem,« prizna. Kaj pa dekleta? »Precej starejše od sebe ne bi imel, je pa res, da sem drugačen. Konec tedna si ne predstavljam preležati doma na kavču, nisem navajen hoditi ven, uživam šele, ko je vse urejeno, za to pa gre običajno večino prostega časa. Pospraviti je treba hišo, oprati perilo, zlikati,« pojasni fant, ki je sam svoj gospodinjec. Glede na to, da nenehno tiči v kuhinji, je zdajšnje dekle, ki dela v strežbi, prav idealno. »Pridna je pa še luštna,« pove ponosno.



Skupna poslovna pot



Pred dnevi sta se prvič predstavila tudi v tandemu, pripravila sta tartufovo pojedino s sedmimi hodi. »Jedilnik sva imela sestavljen v desetih minutah, ko sva vedela, kaj hočeva, je Matej jedi stresel iz glave,« pove Jelena. »Jaz govorim, ona piše. Jelena se dogovarja, jaz pa kuham,« je spet kratek Matej. Kakšni pa so danes njuni načrti, glede na to, da je ona pred časom še sanjala o svoji slaščičarni, on pa je že vedel, da bo imel nekoč svojo restavracijo? »Matej je predlagal, da bi šla v zgodbo o restavraciji skupaj. Rekla sva – ja, nisva pa razmišljala o kreditih, bolj o tem, da bi našla nekega investitorja. To imava odprto in se pogovarjava v tej smeri, do takrat pa se povezujeva pri različnih projektih, ker ima vsak od naju še svoje delo. Matej dela še v Strelcu, peče torte in, ne nazadnje, še hodi v šolo, jaz pa imam tudi svojo spletno trgovino, torte v Katrci in po naročilu. Zdaj pripravljava novo tartufovo večerjo, imava pa tudi že praznično ponudbo slaščic in daril,« pojasni klepetava Jelena. V šov MasterChef se sicer ne bi vrnila, jima je pa veliko dal – Jeleni novo kuharsko znanje, Mateju pa življenjske izkušnje. In predvsem veliko prijateljstvo.

