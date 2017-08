FOTO: Njegov mali raj

Marjan Zgonc v teh dneh vročinskega vala prav nič zavistno ne gleda kolon tistih, ki se vijejo proti morju. Prav nasprotno. V sebi si bržkone misli, da ga ni denarja, kot se reče, da bi ga pripravili pridružiti se jim, čeprav ima sicer rad morje.



To je popolnoma razumljivo. Medtem namreč sedi v prijetni senci zelenega zavetja v hribih, kjer si je ustvaril svoj mali zasebni raj. Že pred leti si je postavil lepo počitniško hišo, odmaknjeno od ljubljanskega vrveža in gneče, kamor se z ženo in njunim hišnim ljubljencem pogosto umaknejo. Teren zemljišča ima odlično konfiguracijo, njegova izjemna razgibanost pa je porodila vrsto idej, ki jih je uresničil. Žena, družina in sosedje so kdaj pa kdaj debelo pogledali ob njegovih domislicah, a se pri delu ni dal motiti, čeprav so bili ideje in njihovo uresničevanje včasih zares nenavadni. Okrog hiše je naredil pravi zeleni raj, postavil je tudi ribnik, strugo za potoček, mlin in drugo.



"Vse, kar vidite, je rezultat mojih idej in rok. Material je seveda kupljen ali pridobljen, vse drugo pa moje delo. Posebna zgodba so kamenje in skale. Nabral sem jih povsod, celo na Hrvaškem. Nekatere skale iz gozdov, rečnih strug in z morja smo morali pripeljati z avtodvigalom, ker drugače ni šlo. Ob neki priložnosti sem ženo dan dlje pustil samo na morju, da sem lahko domov pripeljal idealno skalo, nato pa šel nazaj še ponjo. Metka je takrat mislila, da sem znorel,« pravi. A tisto, kar si je zapičil v glavo, je tudi postoril. Trajalo je sicer več let, saj je ustvarjal temeljito in po načrtu, a danes je njegovo malo posestvo balzam za oči in dušo.



"Prihajajo ptice, srne, na ribniku skoraj vedno prijetno pihlja, mir in tišina je, skratka idila za uživanje. To se mi zdi najbolj pristna vez z naravo in podeželjem. Brez pretiravanja lahko rečem, da je všeč vsakomur, ki pride. Najraje sedim na otočku sredi ribnika, med rastlinjem, v vodi plavajo ribice in lokvanji,« opisuje. Ob ribniku najraje poseda zvečer, saj so na deželi noči drugačne kot v mestu. »Večji mir je, tišina, vidi se več zvezd, tudi prijetneje je zaradi bolj svežih temperatur in vetriča. Včasih sedim tudi čez polnoč. Zraven je gozd. Zelo dobro se počutim tu, kar je ne nazadnje tudi koristno. S kužkom se rada sprehajava, prav tako uživa žena in zato smo pogosto tu," sklene.