FOTO: Nika Urbas: Za ekstravaganco plačujem ceno

Vas je bilo kaj strah, kako vas bo sprejela, razumela in občutila slovenska družba, ki se včasih šele uči sprejemati drugačnost?



O strahu sploh nisem razmišljala. Edino, kar lahko ponudiš, je, da si res to, kar si. Zdelo se mi je, da bom nekaterim delovala drugače, morda celo šokantno. A tako pač je, nikdar ne moreš ugajati vsem. In to mi povsem ustreza.



Delujete zelo samozavestno, pripravljeno, osredotočeno na detajle. Kolikšen del dneva namenite urejanju?



Najraje si vzamem dve uri in pol. Če mi to res uspe, uživam v počasnem ritualu ličenja in urejanja pričeske. Sicer pa se lahko uredim tudi v eni uri. Ne verjemite ženskam, ki vam zagotavljajo, da so lahko brezhibno urejene v 20 minutah. Eleganca zahteva predanost.

Čemu se najbolj intenzivno posvečate, kadar niste povezani s plesom?



Najbolj prav gotovo oblikovanju, saj sem kreativna direktorica pri Mariji Moderni in vodja oblikovanja usnjene galanterije za znamko Timothy Oulton. Veliko časa namenim tudi marketinškemu delu razvoja svoje znamke.

