FOTO: Ni več najbogatejši, je pa bolj sproščen

Kar štiri leta zapored so kolegi s časnika Finance celjskega trgovca Mirka Tuša postavili na prvo mesto na Managerjevi lestvici najbogatejših Slovencev. Za celjskega podjetnika so bila zlata leta gotovo tudi stresna, v javnosti ga v tistem obdobju skorajda nismo opazili.

Danes ga ni več na lestvicah najbogatejših, čeprav poslovne evidence njegovo ime najdejo v kar sedmih delujočih podjetjih. Poleg Tuš Holdinga in Engotuša še v podjetjih Estrela, Agro Plus in Agro Fin. Gotovo je Slovencem znan zlasti kot trgovec, a Mirko Tuš je leta 2008 odprl tudi podjetje Tuš aviatik, registrirano za dajanje zračnih plovil v najem in zakup, že dve leti prej pa podjetje Tuš nepremičnine, katerega dejavnosti so dajanje lastnih nepremičnin v najem, upravljanje nepremičnin, trgovanje z lastnimi nepremičninami, organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg, finančni zakup (lizing).

7 delujočih podjetij še ima v evidencah vpisanega Mirka Tuša.

Mirko Tuš danes deluje precej bolj sproščen kot v letih, ko je bil na vrhu bogataške lestvice. Minule dni, ko je glavno mesto dežele na sončni strani Alp še božalo čisto pravo poletno sonce, smo ga v družbi dveh mož, po videzu smo prepričani, da gre za odvetnika, opazili v središču Ljubljane. Sproščenega, nasmejanega, očitno je še vedno aktiven športnik, saj je videti v vrhunski kondiciji.

Očitno je bil dan za Celjane v Ljubljani, saj je na vrtu znane ljubljanske slaščičarne srečal še enega bolj premožnih Celjanov, vse bolj mogočnega nepremičninarja in hotelirja Aleksandra Jančarja. Kdo je Jančar? Celjski nepremičninski mogotec Aleksander Jančar je – mimogrede – kupil že hotela Piran in Barbara v Fiesi ter s partnerji obvladuje tudi igralniški posel v kraju, ob prevzemu pa je napovedoval, da bo Portorož znova postal igralniška destinacija. Očitno vesela, da se vidita, sta malce poklepetala, potem pa je Tuš z ekipo odšel. A ne za dolgo, po nekaj korakih so se obrnili na peti in se odpravili prav tja, kjer se je sproščal Jančar.

Za gospodarskega ministra Zdravka Počivalška je bila prodaja najboljšega soseda, Mercatorja, Hrvatom napaka, Tuš pa je že hotel rešiti pred več kot letom prek zadružniškega sistema, a ideja ni rodila sadu.

A ob vsem skupaj ne moremo niti mimo aktualnega gospodarskega ministra Zdravka Počivalška. Slednji je že imel opravka s Tušem, saj ga je hotel rešiti prek zadružniškega sistema, a kaj ko zamisel ni obrodila sadov oziroma je ostala v »trgovskem skladišču neprodanega blaga«.