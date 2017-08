FOTO: Ne boste verjeli: taka je bila Mirela pred operacijami

Nobena skrivnost ni, da je slovenska kraljica resničnostnih šovov Mirela Lapanović večkrat obiskala estetskega kirurga. Da je opravil veliko dela na njenem obrazu, je razvidno z njenih ustnic, a da so ji tako zelo popravili obraz, verjetno ne ve nihče, ki je ne pozna od prej.

Fotografija izpred let, ki jo je Mirela objavila na facebooku kaže, da so kirurgi korenito popravili tudi njen nos, nekoliko bolj pa je odprt tudi njen pogled. Mirela je zapisala, da ne bo pojasnjevala, kaj je operirano in kaj ne, saj so fotografije same dovolj zgovorne, dodala je le, da se je njena preobrazba začela, ko je štela 38 let. Poleg obraza pa je kirurg močno spremenil tudi njeno oprsje, ki ga je povečal.