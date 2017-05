FOTO: Ne boste verjeli, kdo iz šova Zvezde plešejo je v sorodu

Ste vedeli, da sta profesionalni plesalki iz oddaje Zvezde plešejo Maja, ki je plesala z Janezom Usenikom, in Jagoda, katere soplesalec je bil Jernej Tozon, sestrični? Dekleti sta na facebooku objavili simpatično fotografijo iz maske, ob njej pa zapisali: »Sestrični v maski.« Maja nam je povedala, da sta njena mama in Jagodin oče sestra in brat.

Tekmici

»Z Jagodo sva bili od nekdaj in sva še vedno zelo povezani. Ona je bila tista, zaradi katere jaz tudi plešem,« je povedala zgovorna Maja. A njuno prijateljstvo ni bilo vedno samo prijateljstvo, saj sta bili na plesnem parketu tudi tekmici.

Igrači še vedno hranita

Maja še pravi, da je bila Jagoda vedno njena vzornica. »Kot otrok je sesala palec in babi ji je naredila igračko, ki jo je poimenovala Osliček. Enkrat sem ji vzela Oslička in se delala, da tudi jaz sesam palec, čeprav palca v usta nisem dala, saj nisem vedela, da Jagoda to naredi. Le oponašala sem jo. To je bilo smeha doma.« Pozneje je babica tudi njej naredila oslička, dekleti pa simpatični igrači še vedno hranita.