FOTO: Navdušena sem nad življenjem!

Ste ena od redkih, ki kljub neverjetni popularnosti spretno hrani velik del zasebnosti zase. Materinstvo velja za nekaj čudovitega, nabitega s pozitivnimi čustvi, kar bi si večina žensk želela deliti z okolico. Kako ste se počutili, ko je v medijih završalo, da boste postali mama?

Moje prijateljsko, družinsko življenje in partnerski odnos, s kom in kako živim, koliko otrok imam, nima nobene zveze z mojim delom. Nikoli nisem čutila potrebe, da bi to obešala na veliki zvon, hkrati pa poudarjam, da ni nič narobe, če drugi to počnejo, saj gre za njihovo legitimno pravico. Že kot nadobudni najstnici mi ni bilo po godu, da bi se izpostavljala s svojim fantom, zato ne vem, zakaj bi se zdaj. To je nekaj najinega in skozi izkušnje, kako nekateri nenehno vrtajo po tuji intimi, sem spoznala, da v tem svetu manjka spoštovanja. Poskušam biti spoštljiva do odločitev soljudi, ne silim vanje in ne čutim pravice, da bi mi moral nekdo govoriti o sebi, če si tega ne želi. Najbolj smešno mi je bilo slišati, da skrivam nosečnost. Pokažite mi žensko, ki je lahko to obdržala le zase (nasmešek). Rada bi spoznala tistega, ki si je to izmislil. Ves ta cirkus okoli moje nosečnosti je pretiran in gre krepko čez mejo dobrega okusa. Prvi trenutek, ko ženska izve, da je zanosila, tega ne more deliti s celim svetom, saj ne veš, kaj vse se lahko zgodi. Tukaj so raznorazni zapleti in ovire, zato bi morali biti mediji pri tako občutljivi temi še posebej pazljivi. Predstavljajte si bolečino ženske, ki se v prvem trenutku razveseli, razširi novico, potem pa se nekaj zaplete. Popolnoma nič posebnega ni v tem, da je Tanja Žagar noseča, ker nisem ne prva, ne zadnja z željo po družini.

» »Preberite več v Suzy, naši novi tabloidni reviji Slovenskih novic, ki izide vsak petek. Najdete jo v bližnji trafiki, še bolje pa bo, če se nanjo naročite in jo boste dobili v svoj nabiralnik. Pišite nam na narocnine@delo.si oziroma pokličite na brezplačno številko 080 11 99.«